Россия заняла 49 место среди стран с высоким уровнем человеческого развития

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В Нью-Йорке представлен рейтинг 189 стран, которые по программе ООН (ПРООН) имеют самый высокий уровень человеческого развития.
Источник: ИА России ТАСС
ООН представила список 189 стран, которые имеют высокий индекс человеческого развития. Государства оценивались по продолжительности жизни, предполагаемой и средней продолжительности обучения, объему валового национального продукта на душу населения.
Лидерами стали Норвегия, Швейцария и Австрия. Россия, по мнению ООН, занимает 49-е место.
В топ-50 попали также Ирландия, Германия, Исландия, Гонконг, Швеция, Сингапур, Нидерланды, Эстония, Польша, Литва и Латвия.
Замыкают рейтинг Нигер, Центральноафриканская Республика, Южный Судан, Чад и Бурунди.
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