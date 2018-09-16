Салдинский должник с четырьмя штрафами получил 80 часов исправительных работ

Полиция Верхней Салды задержала 41-летнего местного жителя в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, мужчина имеет четыре штрафа, три из которых – за распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом виде в общественных местах и один – за переход проезжей части в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.