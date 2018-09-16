Салдинский должник с четырьмя штрафами получил 80 часов исправительных работ

В Верхней Салде задержанному пьяному должнику с четырьмя штрафами назначены 80 часов исправительных работ.
Полиция Верхней Салды задержала 41-летнего местного жителя в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, мужчина имеет четыре штрафа, три из которых – за распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом виде в общественных местах и один – за переход проезжей части в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.
Мужчина объяснил неуплату штрафов отсутствием средств. Салдинец не трудоустроен и живет на пособие по безработице. Кроме того, задержанный пожаловался на проблемы со здоровьем и больные почки.
Решением суда 41-летнему жителю Верхней Салды назначены 80 часов исправительных работ, имеющиеся штрафы должник тоже обязан оплатить. В противном случае ему грозит увеличение суммы штрафов вдвое или административный арест на срок до 15 суток.