Сбежавшая из Копейска школьница найдена в Екатеринбурге

16-летняя девушка не вернулась домой с прогулки. Она отдала телефон и очки подруге, сказав что хочет побыть одна.

В поиске школьницы участвовало множество волонтеров. Ее искали по всей Челябинской области. Позже полицейские выясняли, что она уехала из Копейска. Они нашли водителя, который подвозил ее на трассе.