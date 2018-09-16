Сбежавшая из Копейска школьница найдена в Екатеринбурге

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Школьница, которая 10 сентября пропала в Копейске, нашлась в Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург
16-летняя девушка не вернулась домой с прогулки. Она отдала телефон и очки подруге, сказав что хочет побыть одна.
В поиске школьницы участвовало множество волонтеров. Ее искали по всей Челябинской области. Позже полицейские выясняли, что она уехала из Копейска. Они нашли водителя, который подвозил ее на трассе.
В ГУ МВД Челябинской области заявили, что противоправных действий в отношении девушки не совершалось, пишет Е1.
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