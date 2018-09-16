Торжества в память о перенесении мощей святого Симеона пройдут в Верхотурье

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25 сентября в Верхотурье пройдет праздник перенесения мощей святого праведного Симеона Верхотурского.
В пресс-службе екатеринбургской епархии рассказали, что 24 и 25 сентября поломники могут принять участие в богослужениях и поклониться святым мощам праведного Симеона.
Кроме того, всех ждет обширная культурная программа, в том числе экскурсии по монастырю и Православному музею.
В дни празднества из Екатеринбурга до Верхотурья будет следовать бесплатная электричка. В Нижнем Тагиле она будет останавливаться 24 сентября в 11:16, 25 сентября в 17:55, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
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