Торжества в память о перенесении мощей святого Симеона пройдут в Верхотурье

В пресс-службе екатеринбургской епархии рассказали, что 24 и 25 сентября поломники могут принять участие в богослужениях и поклониться святым мощам праведного Симеона.

Кроме того, всех ждет обширная культурная программа, в том числе экскурсии по монастырю и Православному музею.