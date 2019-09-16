15-летний екатеринбуржец снял двухминутное видео о городе и стал лучшим гидом России

В ролике о высотках Степан рассказал о трёх небоскрёбах Екатеринбурга – «Призма», «Высоцкий» и «Исеть». Во втором видео, о набережной Исети, история посвящена памятникам, расположенным на берегах реки.

Для участия в конкурсе необходимо было снять двухминутный ролик на русском языке, который будет посвящён природе, музеям и культурным достопримечательностям своего региона. В этом году участники конкурса прислали около 400 видеороликов из Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Пензы, Перми, Сочи, Мурманска, Домбая, Магадана и других городов страны.