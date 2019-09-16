15-летний екатеринбуржец снял двухминутное видео о городе и стал лучшим гидом России
Десятиклассник из Екатеринбурга Степан Симонов стал победителем во всероссийском конкурсе «Лучший гид России». Школьник представил два видеоролика — «Набережная Исети» и «Высотки Екатеринбурга», пишет «Областная газета».
В ролике о высотках Степан рассказал о трёх небоскрёбах Екатеринбурга – «Призма», «Высоцкий» и «Исеть». Во втором видео, о набережной Исети, история посвящена памятникам, расположенным на берегах реки.
Для участия в конкурсе необходимо было снять двухминутный ролик на русском языке, который будет посвящён природе, музеям и культурным достопримечательностям своего региона. В этом году участники конкурса прислали около 400 видеороликов из Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Пензы, Перми, Сочи, Мурманска, Домбая, Магадана и других городов страны.
Гиды-любители и профессионалы соревновались в четырёх номинациях: «Лучший гид. Город», «Лучший гид. Проводник», «Лучший гид. Музей», «Лучший гид. До 18 лет».
Степан Симонов стал победил в номинации «Лучший гид. До 18 лет». Диплом победителя школьнику вручал министр обороны РФ Сергей Шойгу.