Альфа-банк разработал казначейский сервис на базе блокчейна Waves

При этом, внутри банковской структуры будет также происходить взаимодействие с другими. NewsNN пишет, что по словам главы инновационного центра Альфа-Банка Дениса Додона, фактически клиент, создавая внутри банка отдельный банк, настраивает его под себя и пользуется всем доступным функционалом. По принципу работы платформа похожа облачные сервисы, отдающие мощь своего сервера.

DTCM имеет интерфейс бизнес-приложения, соединяющего открытые банкинги и API, технологию распределенного реестра и смарт-контракты. Додон также указал на полноценный автоматизированный опционал, позволяющий менять лимит счетов, время сбора средств, управлять настройками, а также вести электронную документацию.

DTCM обеспечивает синхронизацию любых процессов в единый элемент, который создан с учетом интересов корпоративного клиента «Альфа-Банка».

Денис Додон акцентировал внимание на том, что посредством настроек DTCM клиент может проводить банковский цифровой документооборот, управлять казначейским опционалом и многое другое. Додон также подчеркнул, что приложение необходимо бизнесу, у которого существенное число юрлиц или ДЗО с разными счетами в одной структуре. В частности, это могут быть управляющие и строительные компании, вертикально интегрированные холдинги, а также фирмы, желающие получить сервисы в соответствии с установленной бизнес-логикой.

Коллеги Альфа-банка замечают стремительную модернизацию банка. Так, начальник управления развития дистанционных каналов корпоративного бизнеса ПАО "Промсвязьбанк" Дмитрий Бурашников отметил запуск его банком подобного сервису «Альфа-Банка» и X5 Retail Group приложения.