Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила до весны рейс из Екатеринбурга в Магадан
Сегодня, 17:01ОбществоФото: pixabay.com
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«Уральские авиалинии» до весны 2020 года отменяют рейс Екатеринбург – Магадан. Последние перелёты до столицы Колымы и обратно пройдут 16 и 17 сентября соответственно, пишет Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Как рассказали в пресс-службе авиакомпании, рейс от Екатеринбурга до Магадана запланирован только на летний период. Зимой и осенью перелёты осуществляться не будут. Рейс возобновят весной следующего года.
Напомним, перелёты из столицы Урала в Магадан инициированы губернатором Колымы и бывшим мэром Нижнего Тагила Сергеем Носовым. Первый рейс состоялся 3 июня.
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