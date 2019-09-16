Директор тагильского цирка встал на защиту новой «провальной» программы

Пользователи «ВКонтакте» в группе «Типичный тагильчанин» высказывают недовольство ценами на билет и скучной программой. По словам Марчевского, цирковое искусство — субъективно, а потому лучшей оценкой выступления является реакция «тех, кто был на самом выступлении».

Если в конце люди кричат «молодцы» и «браво», значит, шоу удалось, а именно так и было во время премьеры,рассказал TagilCity.ru Руслан Марчевский.

Отсутствия аншлага директор цирка объяснить не смог, поскольку, по его словам, маркетинговой кампанией в данном случае руководил не он.

Когда программа наша, то и рекламой занимаемся мы сами. А в данном случае, это была программа других артистов, и они сами решали, как её организовывать. Насколько это повлияло на посещаемость, судить не могу,говорит Марчевский.