Директор тагильского цирка встал на защиту новой «провальной» программы
В цирке Нижнего Тагила стартовало новое шоу «Айсберг» — ледовое выступление с дрессированными животными. В соцсетях тагильчане раскритиковали программу, а издание «Новый город» назвало её провальной, отметив множество пустых мест в зале. Однако директор цирка Руслан Марчевский встал на защиту артистов.
Пользователи «ВКонтакте» в группе «Типичный тагильчанин» высказывают недовольство ценами на билет и скучной программой. По словам Марчевского, цирковое искусство — субъективно, а потому лучшей оценкой выступления является реакция «тех, кто был на самом выступлении».
Если в конце люди кричат «молодцы» и «браво», значит, шоу удалось, а именно так и было во время премьеры,рассказал TagilCity.ru Руслан Марчевский.
Отсутствия аншлага директор цирка объяснить не смог, поскольку, по его словам, маркетинговой кампанией в данном случае руководил не он.
Когда программа наша, то и рекламой занимаемся мы сами. А в данном случае, это была программа других артистов, и они сами решали, как её организовывать. Насколько это повлияло на посещаемость, судить не могу,говорит Марчевский.
В то же время в кассе цирка TagilCity.ru рассказали, что в преддверии шоу организатором предлагали рекламное содействие тагильские пиарщики, а после отказа возбудили волну критики в соцсетях и СМИ.