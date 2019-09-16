Долгое партнерство: компания AL-KO и официальный дилер «Империя Инструментов»

В 1931 году компания AL-KO представляла собой обычную слесарную мастерскую. Она пользовалась популярностью у местных жителей, поэтому начала расширяться. Со временем мастерская стала настоящим предприятием. Затем было налажено производство тормозной системы, предназначенной для сельскохозяйственного оборудования. Это дало большой толчок в развитии фирмы. Ведь таким образом она смогла попасть на региональный рынок.

В последующие годы фирма начала расширяться в различных направлениях. На предприятии теперь производились не только тормозные системы, но и оборудование, предназначенное для ухода за садом. Продукция отличалась высоким качеством сборки, отличной функциональностью и продолжительным сроком службы. Поэтому товары становились все популярнее у потребителей.

Сегодня AL-KO реализует автомобильное, садовое и вентиляционное оборудование. Особенно славится фирма в области продажи устройств, предназначенных для ухода за участком. В ассортименте есть недорогие мотокосы, профессиональные газонокосилки, культиваторы, снегоуборщики, измельчители, разнообразные пилы, насосы и прочие инструменты. Также под этим брендом можно приобрести садовые ножницы или пылесосы для уборки участка.

Современная продукция от фирмы AL-KO известна во всем мире. Ее продают в разных государствах. Она зарекомендовала себя в качестве надежной и качественной техники. Для любого оборудования можно подобрать оригинальные комплектующие. Это позволяет продлевать жизнь технике даже в том случае, если она по какой-то причине вышла из строя. Компания уделяет особое внимание квалификации и подготовке сотрудников. Благодаря этому предприятие постоянно развивается, находя новые идеи для воплощения.

Сегодня на территории Российской Федерации есть множество представительств фирмы. Они есть практически в любом регионе страны. Особое внимание стоит уделить официальному дилеру компании AL-KO. Им является фирма «Империя Инструментов». Она имеет собственный одноименный интернет-магазин. Благодаря этому компания может реализовывать продукцию AL-KO по всей стране.

Сегодня на сайте компании «Империя Инструментов» можно приобрести полный набор оборудования предприятия AL-KO. Интернет-магазин реализует только проверенную и оригинальную продукцию, а также запчасти для нее. Кроме того, фирма осуществляет гарантийную поддержку. Если техника выходит из строя, сюда можно обратиться для обеспечения гарантийного ремонта. Его осуществляют только опытные сотрудники. Во время ремонта они используют только оригинальные сменные части. Поэтому можно не беспокоиться за работоспособность приборов после ремонта.

Также в компанию «Империя Инструментов» можно обратиться для получения поддержи по любому вопросу. Фирма осуществляет консультирование по функционированию любого реализуемого оборудования.