Крымские власти поддержали идею о переименовании региона двойным названием
Вице-премьер правительства Республики Крым и постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов выразил поддержку инициативе о добавлении к названию региона исторического топонима «Таврида», сообщает «Российская газета».
Об этом вице-премьер Мурадов заявил на международном симпозиуме «Крымская Эллада: греческое наследие Тавриды», где прошла встреча с делегацией из Греции.
Мне кажется, очень значимой инициатива греков Тавриды использовать в названии нашей республики наряду с имеющимся еще добавление историческое, которое бы звучало так: Республика Крым — Таврида,подчеркнул Мурадов.
В качестве уже существующих примеров подобного именования субъектов РФ чиновник привёл республики Саха (Якутия) и Северная Осетия (Алания). Предложение крымских греков, по мнению вице-премьера, является попыткой «посмотреть в историческую глубину».
Этот вопрос, безусловно, касается всей общественности нашей республики, и если общественность эту инициативу греков поддержит, то она может уже вполне выходить на уровень конкретного обсуждения в Государственном совете Республики Крым и других органах власти,подытожил вице-премьер республики.