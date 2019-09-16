Крымские власти поддержали идею о переименовании региона двойным названием

Об этом вице-премьер Мурадов заявил на международном симпозиуме «Крымская Эллада: греческое наследие Тавриды», где прошла встреча с делегацией из Греции.

Мне кажется, очень значимой инициатива греков Тавриды использовать в названии нашей республики наряду с имеющимся еще добавление историческое, которое бы звучало так: Республика Крым — Таврида,подчеркнул Мурадов.

В качестве уже существующих примеров подобного именования субъектов РФ чиновник привёл республики Саха (Якутия) и Северная Осетия (Алания). Предложение крымских греков, по мнению вице-премьера, является попыткой «посмотреть в историческую глубину».