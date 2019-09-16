На Верхней Черемшанке из-за работ на котельной отключат горячую воду
Сегодня, 09:21ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле на Верхней Черемшанке две недели будет отсутствовать горячее водоснабжение, информирует администрация города.
Сюжеты: Нижний Тагил
В период с 16 по 30 сентября на котельной, расположенной на улице Кленовая, будут проводиться пуско-наладочные работы. В связи с этим подача теплоносителя будет осуществляться по закрытой схеме (без водозабора на горячее водоснабжение), также возможно падение давления и температуры в теплоносителе. Плата за услугу в период проведения работ начисляться не будет.
При возникновении вопросов — обращаться в «Тагилэнерго» по телефонам 8-3435-230-249, 8-3435-246-722.
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