На Верхней Черемшанке из-за работ на котельной отключат горячую воду

В период с 16 по 30 сентября на котельной, расположенной на улице Кленовая, будут проводиться пуско-наладочные работы. В связи с этим подача теплоносителя будет осуществляться по закрытой схеме (без водозабора на горячее водоснабжение), также возможно падение давления и температуры в теплоносителе. Плата за услугу в период проведения работ начисляться не будет.