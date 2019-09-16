Нижнетагильский театр кукол откроет новый сезон спектаклем по повести Льва Толстого
Сегодня, 16:25ОбществоФото: Нижнетагильский театр кукол
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Театр кукол в Нижнем Тагил откроет 76-й творческий сезон премьерой спектакля по повести Льва Толстого «Отрочество». Первый показ постановки состоится 19 сентября, сообщает пресс-служба администрации города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Спектакли по пьесе драматурга Ярославы Пулинович «Отрочество» идут во многих драматических театрах России. Однако на сцене кукольного театра это постановка появилась впервые. Русская классика здесь представлена с помощью спецэффектов, видеографики и большого количества бумаги. Режиссёром нового спектакля выступила Юлия Батурина из Перми.
Также этот спектакль станет стартовым в новом образовательном проекте «Школьная классика», задача которого приобщить детей к литературе с помощью театра. Кроме того, в проект включена ещё одна постановка — «Крошечка-Хаврошечка». А в мае к ним добавится спектакль «Синяя птица».
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