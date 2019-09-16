Нижнетагильский театр кукол откроет новый сезон спектаклем по повести Льва Толстого

Спектакли по пьесе драматурга Ярославы Пулинович «Отрочество» идут во многих драматических театрах России. Однако на сцене кукольного театра это постановка появилась впервые. Русская классика здесь представлена с помощью спецэффектов, видеографики и большого количества бумаги. Режиссёром нового спектакля выступила Юлия Батурина из Перми.

Также этот спектакль станет стартовым в новом образовательном проекте «Школьная классика», задача которого приобщить детей к литературе с помощью театра. Кроме того, в проект включена ещё одна постановка — «Крошечка-Хаврошечка». А в мае к ним добавится спектакль «Синяя птица».