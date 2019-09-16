Обучение за границей: как выбрать хорошую европейскую школу?

Такие знания и умения не получить, изучая иностранный язык вне среды. Начинать зарубежное образование лучше всего ещё в школьные годы. Ранее погружение в языковую среду позволит вашему ребёнку максимально комфортно адаптироваться и быстрее подготовиться к будущей жизни за рубежом.

Многие частные школы являются полноценными пансионами. Такие учреждения позволяют ребёнку не только всецело отдаваться учёбе, но и развивают в нём разностороннюю личность, давая навыки в творческой, спортивной и бытовой деятельности.

Как выбрать европейскую школу? Одним из самых важных факторов при выборе учебного заведения для вашего ребёнка являются позиции этой школы в различных рейтингах. Чем выше рейтинг учебного заведения, тем более качественное образование даст оно ученику. Ведь именно это важно при дальнейшем поступлении в университет. Например, можно изучить Топ лучших школ Англии и Британии.

Показателями хорошего образования учреждений являются педагоги, которые окончили престижные высшие учебные заведения страны. Особенно стоит обратить внимание на уровень учителей профильных предметы, по которым ваш ребёнок планирует получать образование в университете.

Ещё один аспект, на который родителям абитуриента стоит обратить внимание, - это техническая оснащенность школы. Учебный кампус – это целый комплекс, где школьники проводят практически целый день. Изучите оснащенность аудиторий, наличие лабораторий и других площадок для исследовательской деятельности.

Помещения для спортивных тренировок также важны, чтобы школьники развивали не только свой ум, но и улучшали физические показатели. Творческие студии, обширная библиотека, столовая с качественной едой, наличие медицинского пункта или прачечной - всё это делают условия вашего ребёнка в учебном рождения максимально комфортными и интересными.

Лучшие школы отвечают ключевым требованиям для учебных заведений европейского уровня. Попасть в такие школы непросто. Кроме письменных экзаменов, абитуриентам предстоит пройти собеседование, а также собрать подлинные документы, подтверждающие уровень знаний как учебных дисциплин, так и языка.

Smapse Education оказывает помощь при поиске учебных заведений в Европе и Америке. Выбрать из более 3500 школ, колледжей и университетов помогают профессиональные консультанты.