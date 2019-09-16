Отопительный сезон в Нижнем Тагиле стартовал без ЧП

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
16 сентября в Нижнем Тагиле начался отопительный сезон. Сейчас идёт запуск и заполнение систем отопления, каких-либо происшествий не зафиксировано, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе мэрии. В первую очередь запустят обогрев социальных объектов.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Заместитель директора Центра обслуживания зданий и помещений Алексей Гибнев рассказал, что по плану все соцобекты будут снабжены теплом до 21 сентября.
Работа ведётся очень активно. Подключаем детсады, школы. По графику мы обязаны сделать всё с 16 до 21 сентября, но мы планируем закончить уже в пятницу. График согласован с министерством образования. В обслуживании у нас 264 объекта,рассказал Гибнев.
В ЕДДС Нижнего Тагила заявили, что, по данным на 13.00, сообщений о каких-либо ЧП не поступало.
Напомним, на прошлой неделе замначальника управления горхозяйством Игорь Комаров сообщил, что город на 97% готов к началу отопительного сезона, так как в Дзержинском районе еще ведутся работы на теплосетях, которые должны завершиться до 20 сентября.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей