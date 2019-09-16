Отопительный сезон в Нижнем Тагиле стартовал без ЧП

Заместитель директора Центра обслуживания зданий и помещений Алексей Гибнев рассказал, что по плану все соцобекты будут снабжены теплом до 21 сентября.

Работа ведётся очень активно. Подключаем детсады, школы. По графику мы обязаны сделать всё с 16 до 21 сентября, но мы планируем закончить уже в пятницу. График согласован с министерством образования. В обслуживании у нас 264 объекта,рассказал Гибнев.

В ЕДДС Нижнего Тагила заявили, что, по данным на 13.00, сообщений о каких-либо ЧП не поступало.