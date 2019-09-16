Строительство нового зала Свердловской филармонии начнется осенью 2020 года
Сегодня, 19:07ОбществоФото: Минстрой Свердловской области
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В октябре 2020 года начнется строительство концертного зала Свердловской филармонии. Об этом рассказал 16 сентября директор филармонии Александр Колотурский, пишет ТАСС.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам Александра Колотурского, строительство планируют закончить в 2023 году. Новый зал будет использоваться для проведения акустических концертов. Уже существующие и новое здание будут объединены в один комплекс.
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