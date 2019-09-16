В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о протестах в Театральном сквере
Сегодня, 10:37ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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16 сентября вынесен приговор Станиславу Мельниченко по уголовному делу о протестах у Храма-на-Драме в Екатеринбурге, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Мельниченко признан виновным по статье «Оскорбление представителя власти», Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил его к шести месяцам обязательных работ.
Напомним, инцидент произошел во время пикетов против строительства Храма святой Екатерины в Театральном сквере. В распоряжении суда оказалась видеозапись, на которой Мельниченко оскорбляет сотрудника полиции при исполнении.
Протесты у Храма-на-Драме длились несколько дней, в результате было принято решение об отмене строительства храма на месте сквера. Новое место для строительства будет выбрано путем народного голосования.
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