В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о протестах в Театральном сквере

Мельниченко признан виновным по статье «Оскорбление представителя власти», Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил его к шести месяцам обязательных работ.

Напомним, инцидент произошел во время пикетов против строительства Храма святой Екатерины в Театральном сквере. В распоряжении суда оказалась видеозапись, на которой Мельниченко оскорбляет сотрудника полиции при исполнении.