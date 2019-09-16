В Нижнем Тагиле часть Выи осталась без света из-за аварии
Сегодня, 21:54ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Перебои с электроснабжением возникли поздним вечером 16 сентября, о чём TagilCity.ru рассказали горожане.
Сюжеты: Нижний Тагил
Без света остались улицы Быкова, Космонавтов, Кузнецкого, Оплетина, Липовый тракт. В Единой дежурно-диспетчерской службе TagilCity.ru сообщили, что причиной отключения является авария.
Выехала ремонтная бригада, причиной является аварийное отключение,сказала оператор ЕДДС.
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