В Нижнем Тагиле завершена реконструкция двора на Красных Зорь

Праздничные мероприятия состоялись по поводу завершения комплексного благоустройства придомовой территории многоквартирных домов 1,3,5. Реконструкция двора проведена в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Подрядчик провел масштабную перепланировку двора площадью три тысячи квадратных метров. Во дворе появились детская и спортивная площадки, территория для воркаута, на месте старых тополей были высажены рябины, сирень, яблони, всего более 1,5 тысячи саженцев.

К жителям двора обратился мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, который подчеркнул, что появление современных мест отдыха для горожан является стимулом для развития городской инфраструктуры в целом.