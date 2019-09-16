В Нижнем Тагиле завершена реконструкция двора на Красных Зорь
В минувшие выходные в Нижнем Тагиле состоялось торжественное открытие после благоустройства двора на улице Красных Зорь, сообщает пресс-служба мэрии.
Праздничные мероприятия состоялись по поводу завершения комплексного благоустройства придомовой территории многоквартирных домов 1,3,5. Реконструкция двора проведена в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
Подрядчик провел масштабную перепланировку двора площадью три тысячи квадратных метров. Во дворе появились детская и спортивная площадки, территория для воркаута, на месте старых тополей были высажены рябины, сирень, яблони, всего более 1,5 тысячи саженцев.
К жителям двора обратился мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, который подчеркнул, что появление современных мест отдыха для горожан является стимулом для развития городской инфраструктуры в целом.
Напомним, что в этом году между муниципалитетом и министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области заключено соглашение о выделении 205 миллионов рублей на формирование комфортной городской среды. Уровень софинансирования из областного бюджета достиг 98%.