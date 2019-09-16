В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Сегодня, 10:26ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Министерстве труда планируют обсудить проведение эксперимента по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.
В список предприятий, где может быть проведен эксперимент, вошли организации, занимающиеся строительством, научной и технической деятельностью, а также сельским хозяйством.
В министерстве подчеркивают, что целью эксперимента является не сокращение рабочего времени, а желание сделать его более продуктивным. Засельский заявил, что пока конкретных механизмов перехода на «четырехдневку» нет, делать выводы возможно только после масштабного исследования данного вопроса.
Напомним, переход на четырехдневную рабочую неделю был предложен премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
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