В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В список предприятий, где может быть проведен эксперимент, вошли организации, занимающиеся строительством, научной и технической деятельностью, а также сельским хозяйством.

В министерстве подчеркивают, что целью эксперимента является не сокращение рабочего времени, а желание сделать его более продуктивным. Засельский заявил, что пока конкретных механизмов перехода на «четырехдневку» нет, делать выводы возможно только после масштабного исследования данного вопроса.