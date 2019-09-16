В Верхней Салде медики жалуются на низкую зарплату

Сотрудник ЦГБ в Верхней Салде пожаловались на низкие зарплаты. По их словам, они получают чуть более 12 тысяч рублей в месяц, пишет «Новый день».
В СМИ обратились более 10 сотрудников больницы — медсестры и санитарки. Они сообщили, что в этом году им престали выплачивать надбавки. Как сообщают сотрудники, по данному факту уже проводилась прокурорская проверка, тогда им вернули стимулирующие выплаты, но лишь на один месяц.
В региональном Минздраве заявили, что им жалоб по данному вопросу не поступало.
Напомним, в Нижнем Тагиле в августе массово уволились хирурги двух больниц. О ситуации стало известно в Кремле, были организованы проверки на различных уровнях. В результате министру здравоохранения региона Андрею Цветкову был объявлен выговор. Хирургов удалось вернуть на работу, им пообещали повышение зарплаты и доплату за переработки. Президент России Владимир Путин распорядился ввести единую систему оплаты труда медикам во всех регионах.