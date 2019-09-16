В Верхней Салде медики жалуются на низкую зарплату

В СМИ обратились более 10 сотрудников больницы — медсестры и санитарки. Они сообщили, что в этом году им престали выплачивать надбавки. Как сообщают сотрудники, по данному факту уже проводилась прокурорская проверка, тогда им вернули стимулирующие выплаты, но лишь на один месяц.

В региональном Минздраве заявили, что им жалоб по данному вопросу не поступало.