Зампредседателя правительства РФ возглавила оргкомитет по проведению Универсиады-2023
Сегодня, 19:47ОбществоФото: government.ru
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16 сентября стали известны члены оргкомитета по подготовке к Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Сюжеты: Екатеринбург
В оргкомитет вошла зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец. Ее заместителями стали министр спорта РФ Павел Колобков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В оргкомитет вошел 41 человек. Организацией деятельности оргкомитета займется Министерство спорта, которое разработает план мероприятий по подготовке к играм совместно с региональными властями.
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