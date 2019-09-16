Зампредседателя правительства РФ возглавила оргкомитет по проведению Универсиады-2023

В оргкомитет вошла зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец. Ее заместителями стали министр спорта РФ Павел Колобков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В оргкомитет вошел 41 человек. Организацией деятельности оргкомитета займется Министерство спорта, которое разработает план мероприятий по подготовке к играм совместно с региональными властями.