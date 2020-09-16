Два екатеринбуржца добились компенсации более миллиона рублей от властей через ЕСПЧ

Два екатеринбуржца добились компенсации более миллиона рублей от властей через ЕСПЧ

Сегодня, 15:00ОбществоPhoto: pixabay.com
Двое екатеринбуржцев добились от государства выплат в Европейском суде по правам человека, сообщает Е1 со ссылкой на собственный источник.

Мужчины получили более миллиона рублей.

Результата они добивались более десяти лет, в этом году их признали потерпевшими, было вынесено постановление о выплате крупной суммы компенсации.

Министерство юстиции отказывалось от выплат, ссылаясь на отсутствие денег, однако теперь они смогли получить сумму.

По словам источника, истцы получили 7150 евро и 5000 евро. Они судились не постоянно: в 2010 году была отправлена жалоба, в 2015 году написан ответ на возражения, а в 2020 получена компенсация.

Напомним, что родители застреленного при штурме квартиры в Екатеринбурге Владимира Таушанкова, собираются также обратиться в Европейский суд по правам человека.

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