Два екатеринбуржца добились компенсации более миллиона рублей от властей через ЕСПЧ

Мужчины получили более миллиона рублей.
Результата они добивались более десяти лет, в этом году их признали потерпевшими, было вынесено постановление о выплате крупной суммы компенсации.
Министерство юстиции отказывалось от выплат, ссылаясь на отсутствие денег, однако теперь они смогли получить сумму.
По словам источника, истцы получили 7150 евро и 5000 евро. Они судились не постоянно: в 2010 году была отправлена жалоба, в 2015 году написан ответ на возражения, а в 2020 получена компенсация.
Напомним, что родители застреленного при штурме квартиры в Екатеринбурге Владимира Таушанкова, собираются также обратиться в Европейский суд по правам человека.