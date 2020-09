Два екатеринбуржца добились компенсации более миллиона рублей от властей через ЕСПЧ

Двое екатеринбуржцев добились от государства выплат в Европейском суде по правам человека, сообщает Е1 со ссылкой на собственный источник.

Мужчины получили более миллиона рублей. Результата они добивались более десяти лет, в этом году их признали потерпевшими, было вынесено постановление о выплате крупной суммы компенсации. Министерство юстиции отказывалось от выплат, ссылаясь на отсутствие денег, однако теперь они смогли получить сумму. По словам источника, истцы получили 7150 евро и 5000 евро. Они судились не постоянно: в 2010 году была отправлена жалоба, в 2015 году написан ответ на возражения, а в 2020 получена компенсация. Напомним, что родители застреленного при штурме квартиры в Екатеринбурге Владимира Таушанкова, собираются также обратиться в Европейский суд по правам человека. Родители застреленного бойцами СОБРа екатеринбуржца обратятся в ЕСПЧ

