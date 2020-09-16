Куйвашев назначил банкрота новым главой электронного правительства

Куйвашев назначил банкрота новым главой электронного правительства

Сегодня, 13:11ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил Романа Кислова директором ГБУ «Оператор электронного правительства», несмотря на то, что суд признал Кислова банкротом в 2019 году, пишет 66.ru.

Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом Романа Кислова в январе прошлого года. За ним числился долг по ипотеке почти на два миллиона рублей и по кредитам более пяти миллионов.

По закону, банкрот не имеет права занимать руководящие должности, в том числе в государственных бюджетных учреждениях. Несмотря на это с Кисловым трудовой договор был заключен 10 февраля.

По информации с сайта госзакупок, под руководством Кислова, ГБУ «Оператор электронного правительства» уже заключило контрактов почти на 47 миллионов рублей.

Напомним, уральского бизнесмена привлекли к административной ответственности за то, что он во время процедуры банкротства не передал финансовому управляющему автомобиль BMW.

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