Куйвашев назначил банкрота новым главой электронного правительства

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил Романа Кислова директором ГБУ «Оператор электронного правительства», несмотря на то, что суд признал Кислова банкротом в 2019 году, пишет 66.ru.

Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом Романа Кислова в январе прошлого года. За ним числился долг по ипотеке почти на два миллиона рублей и по кредитам более пяти миллионов. По закону, банкрот не имеет права занимать руководящие должности, в том числе в государственных бюджетных учреждениях. Несмотря на это с Кисловым трудовой договор был заключен 10 февраля. По информации с сайта госзакупок, под руководством Кислова, ГБУ «Оператор электронного правительства» уже заключило контрактов почти на 47 миллионов рублей. Напомним, уральского бизнесмена привлекли к административной ответственности за то, что он во время процедуры банкротства не передал финансовому управляющему автомобиль BMW. Уральского бизнесмена Капчука наказали из-за нежелания отдать BMW

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter