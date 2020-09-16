Куйвашев назначил банкрота новым главой электронного правительства

Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом Романа Кислова в январе прошлого года. За ним числился долг по ипотеке почти на два миллиона рублей и по кредитам более пяти миллионов.
По закону, банкрот не имеет права занимать руководящие должности, в том числе в государственных бюджетных учреждениях. Несмотря на это с Кисловым трудовой договор был заключен 10 февраля.
По информации с сайта госзакупок, под руководством Кислова, ГБУ «Оператор электронного правительства» уже заключило контрактов почти на 47 миллионов рублей.
Напомним, уральского бизнесмена привлекли к административной ответственности за то, что он во время процедуры банкротства не передал финансовому управляющему автомобиль BMW.