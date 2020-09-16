Российский сервис кибербезопасности получил признание европейских экспертов

Как пишет 1prime.ru, созданное отечественными разработчиками комплексное решение для поиска и защиты от сложных и неизвестных киберугроз Threat Detection System (TDS) попало в сразу в две категории отчета. Европейские аналитики оценили функционал системы в области выявления актуальных угроз и реагирования на них, а также ее широкие интеграционные возможности. Также эксперты высоко отметили возможности TDS по защите промышленных систем и инновационный подход Group-IB.