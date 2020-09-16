Российский сервис кибербезопасности получил признание европейских экспертов

Российский сервис кибербезопасности получил признание европейских экспертов

Сегодня, 21:03ОбществоPhoto: pixabay.com
Европейская аналитическая компания KuppingerCole Analysts AG включила российскую компанию Group-IB, которая создает решения для предотвращения кибератак, в отчет «Leadership Compass for Network Detection and Response — 2020».

Как пишет 1prime.ru, созданное отечественными разработчиками комплексное решение для поиска и защиты от сложных и неизвестных киберугроз Threat Detection System (TDS) попало в сразу в две категории отчета. Европейские аналитики оценили функционал системы в области выявления актуальных угроз и реагирования на них, а также ее широкие интеграционные возможности. Также эксперты высоко отметили возможности TDS по защите промышленных систем и инновационный подход Group-IB.

Отмечается, что российская компания уже внедрила свою защиту в кредитных и финансовых организациях, а также на промышленных предприятиях во многих странах Западной Европы, Африки и Юго-Восточной Азии. Система обеспечивает защиту от сложных целевых атак и APT-угроз, эффективное автоматизированное реагирование и минимизирует последствия атак.

В своем отчете зарубежные коллеги отметили, что система является одним из самых многофункциональных решений на рынке в категории предупреждения сетевых угроз.

По словам технического директора и руководителя Threat Intelligence Group-IB Дмитрия Волкова, попадание в отчет — это признание ценности TDS для рынка. Волков отметил, что задача проекта состояла в том, чтобы разработать единое решение для защиты корпоративных и промышленных сетей, которое сочетало в себе проактивный поиск угроз и автоматическое реагирование.

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