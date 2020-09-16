Судебного пристава из Екатеринбурга посчитали психом и уволили

Судебного пристава из Екатеринбурга посчитали психом и уволили

Сегодня, 15:41ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге судебного пристава уволили со службы. Причиной послужил проваленный психологический тест, пишет E1.

Сам мужчина считает, что тест он прошел, но результаты были трактованы с подсказки начальства, с которым у него был конфликт.

Разногласия появились из-за того, что экс-пристав выступил свидетелем в суде по делу его коллеги, который восстанавливался в должности, считая, что уволен незаконно.

Мне присвоили третью группу на психологическом обследовании. Это означает, что я склонена к алкоголизму и наркомании, скрываю что-то от руководства. Но это не так, говорит уволенный.

Мужчина обратился в суд, чтобы оспорить увольнение и признать недействительной психологическую экспертизу. Но суд удовлетворил иск только частично. Истец намерен продолжать судебные разбирательства, но у него нет средств на проведение независимой психологической экспертизы, так как с мая он не работает.

На официальны запрос от ССП получено подтверждение факта увольнения по причине психологического несоответствия.

Решение принято правомерно и обоснованно, содержится в ответе.

В августе на уведомление об увольнении жаловался главный режиссер Камерного театра Екатеринбурга. Он считает, что руководство театра провоцирует с ним конфликт, чтобы сместить его с должности. Руководители театра данную информацию опровергают.

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