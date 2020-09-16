Судебного пристава из Екатеринбурга посчитали психом и уволили

Мужчина обратился в суд, чтобы оспорить увольнение и признать недействительной психологическую экспертизу. Но суд удовлетворил иск только частично. Истец намерен продолжать судебные разбирательства, но у него нет средств на проведение независимой психологической экспертизы, так как с мая он не работает.