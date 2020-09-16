Свердловский депутат предложил обманутым пайщикам КПК объединиться

Свердловский депутат предложил обманутым пайщикам КПК объединиться

Сегодня, 20:42ОбществоPhoto: страница Александра Ивачёва во "ВКонтакте"
Депутат Александр Ивачёв обратился к председателю Заксобрания Людмиле Бабушкиной с предложением провести депутатские слушания по проблеме обманутых пайщиков. Об этом депутат написал на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Ивачёва, в Свердловской области от действий недобросовестных кредитно-потребительских кооперативов пострадали более 10 тысяч человек. 15 сентября прошла встреча пайщиков, на которой было решено объединить усилия по борьбе с мошенниками.

Для этого мной в адрес председателя Законодательного Собрания Свердловской области было направлено предложение о проведении депутатских слушаний по проблеме обманутых пайщиков с привлечением правительства, сотрудников МВД и прокуратуры, пояснил Ивачёв.

На депутатские слушания предлагается пригласить представителей органов власти, которые, так или иначе, касаются решения этого вопроса. Также своей задачей пайщики считают ускорение следственных мероприятий по делам и внесение изменений в законодательные документы.

Напомним, что в Нижнем Тагиле полиция ищет пострадавших от деятельности кредитно-потребительского кооператива «Первый».

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