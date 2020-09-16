В Екатеринбурге художник изобразил патриарха Кирилла в виде Скруджа Макдака

В Екатеринбурге художник изобразил патриарха Кирилла в виде Скруджа Макдака

Сегодня, 17:27ОбществоPhoto: страница Славы ПТКР в Facebook
В Екатеринбурге у Храма-на-Крови можно увидеть новую работу уличного художника Славы ПТРК, об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

Картина посвящена богатству патриарха Кирилла. На рисунке художник изобразил главу Церкви в виде мультипликационного персонажа — миллиардера Скруджа Макдака, который купается в золоте.

Как отмечает художник, он создал новую версию рисунков. В 2010–2012 годах на том же месте Слава ПТКР рисовал «Патриарха Копилку».

Богатство растет, жить все радостнее, чего и вам желаю!написал Слава ПТКР на своей странице в соцсети Facebook.

Напомним, что на фасаде торгового центра в Екатеринбурге появилась картина известного уличного художника Андрея Овсянкина, на ней изображен космонавт с ростком дерева в шлеме.

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