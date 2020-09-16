В Екатеринбурге художник изобразил патриарха Кирилла в виде Скруджа Макдака

Картина посвящена богатству патриарха Кирилла. На рисунке художник изобразил главу Церкви в виде мультипликационного персонажа — миллиардера Скруджа Макдака, который купается в золоте.
Как отмечает художник, он создал новую версию рисунков. В 2010–2012 годах на том же месте Слава ПТКР рисовал «Патриарха Копилку».
Богатство растет, жить все радостнее, чего и вам желаю!написал Слава ПТКР на своей странице в соцсети Facebook.
Напомним, что на фасаде торгового центра в Екатеринбурге появилась картина известного уличного художника Андрея Овсянкина, на ней изображен космонавт с ростком дерева в шлеме.