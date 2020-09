В Кольцово задержали опоздавшего на рейс похитителя весов и рубашки

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово полицейские задержали опоздавшего на рейс мужчину, который украл весы и рубашку, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по УрФО.

34-летний москвич, по версии следствия, украл в аэропорту тяжелые весы и дорогую рубашку. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). По данным полиции, преступления были совершены 31 августа. В тот день мужчина, опоздавший на рейс в Москву, пошел в кафе и украл электронные весы стоимостью 10 тысяч рублей. Затем он посетил магазин одежды, где украл мужскую рубашку за три тысячи рублей.В момент задержания украденная рубашка была на мужчине. Весы он продал за 500 рублей, но полиция их нашла и изъяла. О задержанном известно, что он был трижды судимым, в том числе за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков. Ранее в Екатеринбурге на Химмаше мужчина ворвался в частный дом и порезал женщине горло ножом. Потерпевшей удалось добраться до соседей, который и вызвали скорую помощь. В Екатеринбурге рецидивист украл картошку, удочки и перерезал женщине горло

