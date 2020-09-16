В Кольцово задержали опоздавшего на рейс похитителя весов и рубашки

По данным полиции, преступления были совершены 31 августа. В тот день мужчина, опоздавший на рейс в Москву, пошел в кафе и украл электронные весы стоимостью 10 тысяч рублей. Затем он посетил магазин одежды, где украл мужскую рубашку за три тысячи рублей.В момент задержания украденная рубашка была на мужчине. Весы он продал за 500 рублей, но полиция их нашла и изъяла.