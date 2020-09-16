В Нижнем Тагиле завершен ремонт трех дорог в рамках БКАД

В Нижнем Тагиле завершен ремонт трех дорог в рамках БКАД

Сегодня, 19:25ОбществоPhoto: пресс-служба мэрии
Сегодня в Нижнем Тагиле сдали в эксплуатацию три дороги, отремонтированные в рамках БКАД. У комиссии не возникло нареканий к качеству ремонта объектов, сообщает пресс-служба мэрии.

Комиссия приняла отремонтированные дороги на улицах Горошникова, Чайковского и проспекте Строителей. Председатель приемной комиссии Николай Новиков пояснил, что на центральных улицах заасфальтировано более 40 тысяч квадратных метров полотна. Также там заменили бортовые камни, отремонтировали канализационные колодцы и люки, обустроили газоны и оборудовали пешеходные переходы. По словам Новикова, комиссия не выявила существенных замечаний.

Выявленные на проспекте по комфортной городской среде и нюансы, связанные с передвижением маломобильных граждан подрядчик устранит в ближайшее время, рассказал Николай Новиков.

В Нижнем Тагиле сдали в эксплуатацию отремонтированные по БКАД дороги
Photo:пресс-служба мэрии

На дороге по улице Чайковского дорожники уложили асфальтобетонное покрытие, установили бортовые камни, восстановили газоны, а также отремонтировали подходы со стороны улицы Ильича и въезды к жилым домам. К этому качеству выполненного ремонта на этой дороге у комиссии также не возникло замечаний.

Напомним, в Нижнем Тагиле в 2020 году в рамках нацпроекта БКАД запланирован ремонт 28 объектов, из них 16 уже приняты в эксплуатацию, остальные должны быть сданы до 15 октября. Стоимость работ составляет 626 миллионов рублей. Кроме того, были выделены дополнительные средства в размере 125 миллионов рублей для обустройства еще пяти дорог сверх плана.

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