В Нижнем Тагиле завершен ремонт трех дорог в рамках БКАД

Сегодня в Нижнем Тагиле сдали в эксплуатацию три дороги, отремонтированные в рамках БКАД. У комиссии не возникло нареканий к качеству ремонта объектов, сообщает пресс-служба мэрии.

Комиссия приняла отремонтированные дороги на улицах Горошникова, Чайковского и проспекте Строителей. Председатель приемной комиссии Николай Новиков пояснил, что на центральных улицах заасфальтировано более 40 тысяч квадратных метров полотна. Также там заменили бортовые камни, отремонтировали канализационные колодцы и люки, обустроили газоны и оборудовали пешеходные переходы. По словам Новикова, комиссия не выявила существенных замечаний. Выявленные на проспекте по комфортной городской среде и нюансы, связанные с передвижением маломобильных граждан подрядчик устранит в ближайшее время, рассказал Николай Новиков. В Нижнем Тагиле сдали в эксплуатацию отремонтированные по БКАД дороги Photo: пресс-служба мэрии На дороге по улице Чайковского дорожники уложили асфальтобетонное покрытие, установили бортовые камни, восстановили газоны, а также отремонтировали подходы со стороны улицы Ильича и въезды к жилым домам. К этому качеству выполненного ремонта на этой дороге у комиссии также не возникло замечаний. Напомним, в Нижнем Тагиле в 2020 году в рамках нацпроекта БКАД запланирован ремонт 28 объектов, из них 16 уже приняты в эксплуатацию, остальные должны быть сданы до 15 октября. Стоимость работ составляет 626 миллионов рублей. Кроме того, были выделены дополнительные средства в размере 125 миллионов рублей для обустройства еще пяти дорог сверх плана.

