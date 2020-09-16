В Нижнем Тагиле завершен ремонт трех дорог в рамках БКАД

Напомним, в Нижнем Тагиле в 2020 году в рамках нацпроекта БКАД запланирован ремонт 28 объектов, из них 16 уже приняты в эксплуатацию, остальные должны быть сданы до 15 октября. Стоимость работ составляет 626 миллионов рублей. Кроме того, были выделены дополнительные средства в размере 125 миллионов рублей для обустройства еще пяти дорог сверх плана.