В Нижнем Тагиле в промзоне нашли нарушителей пожарного режима

Уже неделю там какой-то мужчина ходит и постоянно что-то сжигает. Мне кажется, это какие-то доски. Утром как зажгут, так и горит весь день. Только во время дождя огонь потушили, потом опять разожгли, рассказала TagilCity.ru местная жительница.