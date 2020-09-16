В Нижнем Тагиле в промзоне нашли нарушителей пожарного режима

В Нижнем Тагиле в промзоне нашли нарушителей пожарного режима

Сегодня, 10:28ОбществоPhoto: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле в промзоне на Вые выявлены нарушители противопожарного режима.

В районе улицы Вогульской, 55а уже неделю неизвестные устраивают костер в промзоне. Тагильчане жалуются на дым и запах гари с утра до позднего вечера.

Уже неделю там какой-то мужчина ходит и постоянно что-то сжигает. Мне кажется, это какие-то доски. Утром как зажгут, так и горит весь день. Только во время дождя огонь потушили, потом опять разожгли, рассказала TagilCity.ru местная жительница.

Video:TagilCity.ru

В Отделе надзорной деятельности TagilCity.ru пояснили, что по обращению на место выезжал пожарный дознаватель. Однако к тому моменту костер уже был затушен.

Инспектор провел профилактическую беседу с присутствующими, рассказали в ведомстве.

Там отметили, если нарушение будет выявлено, то дознаватель составит в отношении нарушителей административный протокол.

Напомним, середине июля в Ленинском районном суде Нижнего Тагила было рассмотрено дело о нарушении техники пожарной безопасности ТЦ «КИТ». После того, как была проведена проверка, центр получил предписание об устранении всех нарушений.

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