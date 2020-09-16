В оперштабе пообещали разобраться с очередями в поликлиниках Екатеринбурга

Мы в курсе проблемы с очередями и для нас это сигнал к действию. Так получилось из-за начала учебного года. Многие дети нуждаются в справках для школ, взрослые - для работы. В очередях повышен риск распространения инфекции. Вынесем этот вопрос на обсуждение с главными врачами больниц и поликлиник,сказал Павел Креков.