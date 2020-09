В оперштабе пообещали разобраться с очередями в поликлиниках Екатеринбурга

В Свердловской области разберутся с многочасовыми очередями в поликлиниках. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель губернатора Павел Креков.

Мы в курсе проблемы с очередями и для нас это сигнал к действию. Так получилось из-за начала учебного года. Многие дети нуждаются в справках для школ, взрослые - для работы. В очередях повышен риск распространения инфекции. Вынесем этот вопрос на обсуждение с главными врачами больниц и поликлиник,сказал Павел Креков. В оперативном штабе Свердловской области отметили повышение уровня заболеваемости у подростков в возрасте около 15 лет. Предполагается, что это связано с началом учебного года. Кроме того, специалисты штаба отметили рост заболеваемости в категории 65 лет и старше. Напомним, ранее в горздраве столицы Урала сообщили, что трехчасовые очереди в детские поликлиники - это норма. Это объясняют наплывом детей из-за начала учебного года. В горздраве Екатеринбурга назвали трехчасовые очереди у детских поликлиник нормой

