В Санкт-Петербурге завершился юбилейный форум Baltic Weekend

В ходе юбилейного коммуникационного 20-го форума Baltic Weekend, который закончился в Санкт-Петербурге, обсудили современные тенденции в сфере PR, воздействие пандемии коронавируса на сферу коммуникаций, а также презентовали рейтинг самых лучших кейсов прошедшего года.

Как пояснили спикеры, текущая ситуация в РФ и других странах, обусловленная пандемией, перевела все в удаленный формат. В ближайшее время будут использоваться комбинированные режимы работы, беспилотные процессы и искусственный интеллект. В ходе открытия юбилейного Baltic Weekend глава SPN Communications Андрей Баранников заметил, что если несколькими годами ранее интернету отводилось только незначительное место при обсуждении информповестки, то сейчас он стал главной темой, сообщает Karelinform. Помимо пандемии COVID-19 и ее влияния как на сферу коммуникаций, так и общественность в целом, большое внимание на форуме было уделено проблемам учебной практики EDtech. Так, Максим Спиридонов, основавший компанию «Нетология», рассказал о стремительно растущем и обладающем большими перспективами рынке образования, а также выделил его лидеров и обозначил позицию EDtech в GR-сфере. Сейчас о данной теме говорят как об особо актуальной в системе дошкольного и школьного образования, обозначая перспективные направления в новых форматах. В течение двух дней мероприятия участники также успели обсудить, как используя креатив, посредством реализации благотворительных и социальных проектов, можно получить внимание и признание от медиа, компаний и общественности. Андрей Баранников озвучил список самых важных коммуникационных кейсов прошедшего года, оказавших существенное влияние на развитие индустрии. Рейтинг был создан в сотрудничестве с ByconGroup. Первое место эксперты отдали кейсу креативного агентства Ruport «Как тебе такое, Илон Маск?». «Атмосфера форума этого года особенная, но дело не в юбилейной дате. Мы все успели соскучиться друг по другу, поэтому мероприятие было теплым, добрым и, вне сомнений, продуктивным», - заключил Баранников.

