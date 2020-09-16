В Санкт-Петербурге завершился юбилейный форум Baltic Weekend

Помимо пандемии COVID-19 и ее влияния как на сферу коммуникаций, так и общественность в целом, большое внимание на форуме было уделено проблемам учебной практики EDtech. Так, Максим Спиридонов, основавший компанию «Нетология», рассказал о стремительно растущем и обладающем большими перспективами рынке образования, а также выделил его лидеров и обозначил позицию EDtech в GR-сфере. Сейчас о данной теме говорят как об особо актуальной в системе дошкольного и школьного образования, обозначая перспективные направления в новых форматах.