Президент России подписал указ о посмертном награждении госинспектора по охране животного мира в Свердловской области Андрея Киргинцева Орденом Мужества. Об этом сообщается на официальном сайте департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области.

Награда вручена ему «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга». Представление к награде было направлено департаментом животного мира после согласования с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и полпредом Николаем Цукановым. Напомним, что суд вынес приговор по делу об убийстве егеря и покушении на убийство его помощника около села Таборы. Подсудимый получил срок 22 года с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года. В Екатеринбурге браконьер получил 22 года тюрьмы за убийство егеря

