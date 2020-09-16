Вопрос обманутых дольщиков в Хабаровском крае сдвинулся с «мертвой точки»

На данный момент сотрудники Министерства строительства Хабаровского края осуществляют весь спектр нужных работ. Так уже состоялись первые встречи с обманутыми дольщиками. На ближайшее время запланированы еще несколько похожих мероприятий. Эксперты внимательно следят за ситуацией с дольщиками, чьи застройщики сегодня пребывают в стадии банкротства. Здесь региональные власти контролируют целевое направление денег на достройку. Об этом было упомянуто во время общения с дольщиками ООО «Свой дом», у которых сложилась именно такая ситуация. Работники Минстроя поговорили с дольщиками о достройке ряда жилых домов в Корфовском районе. Так дом №6 решено сдать до конца текущего года. Средства на достройку подрядчик привлек за счет продажи квартир в других домах.