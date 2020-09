Вопрос обманутых дольщиков в Хабаровском крае сдвинулся с «мертвой точки»

В Хабаровском крае местные власти начали решать проблемы обманутых дольщиков. В регионе таких насчитали свыше 1000. Специалисты краевого Министерства строительства уже проводят встречи с пострадавшими. Региональные чиновники разрабатывают с местными жителями варианты решения проблемы.

Сегодня проблема с обманутыми дольщиками в Хабаровском крае является одной из самых острых. Подобного нет ни в одном другом субъекте Российской Федерации. По причине разногласий между различными ветвями власти, которые сваливали ответственность друг на друга, проблема не решалась очень долго. Наоборот, ситуация только усугублялась. Но ведь все понимают, что чем запущеннее болезнь, тем труднее и дольше с ней справиться. Об этом пишет transsibinfo.com. Два предыдущих губернатора Хабаровского края так и не помогли своим землякам. Гражданам пришлось просить помощи у нынешнего врио главы региона во время «Прямой линии с Михаилом Дегтярёвым». Последний пообщался с людьми первого сентября. Отвечая на вопросы россиян, Дегтярёв потребовал от представителей краевого Министерства строительства встретиться с обманутыми дольщиками. Михаил Дегтярёв заверил людей, что этот острый вопрос находится у него на контроле. Для врио губернатора, как для управленца, это очень болезненная проблема. Людям нужно сообщать о деятельности властей региона. Надо отчитываться, по каким объектам планируется привлекать деньги из федеральной казны, и как проходит диалог с федеральным фондом защиты прав дольщиков. Любой проблемный долгострой должен разбираться в ручном режиме. Также необходимо принимать «дорожные карты», подчеркнул глава региона в ходе прямой линии с хабаровчанами. На данный момент сотрудники Министерства строительства Хабаровского края осуществляют весь спектр нужных работ. Так уже состоялись первые встречи с обманутыми дольщиками. На ближайшее время запланированы еще несколько похожих мероприятий. Эксперты внимательно следят за ситуацией с дольщиками, чьи застройщики сегодня пребывают в стадии банкротства. Здесь региональные власти контролируют целевое направление денег на достройку. Об этом было упомянуто во время общения с дольщиками ООО «Свой дом», у которых сложилась именно такая ситуация. Работники Минстроя поговорили с дольщиками о достройке ряда жилых домов в Корфовском районе. Так дом №6 решено сдать до конца текущего года. Средства на достройку подрядчик привлек за счет продажи квартир в других домах. Скоро пройдут переговоры с дольщиками застройщиков «Город», «Востокстройсервис», «Диалог» и «Тополек». Добавим, что проблему обманутых дольщиков в Хабаровском крае Михаил Дегтярёв поднимал и в Москве. К примеру, врио губернатора побеседовал на эту тему с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным и главой Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимиром Якушевым. Михаил Дегтярёв договорился с федеральным центром о финансировании достройки проблемных объектов. Сразу после этого в решении проблем обманутых дольщиков начались заметные подвижки. Например, сотрудники Федерального фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства провели оценку проблемных долгостроев Хабаровска.

