Двое уральцев предстали перед судом за попытку сбыта изумрудов на 4 миллиона рублей

Двое мужчин получили сроки за то, что пытались незаконно продать 3,9 килограмма изумрудов. После сделки они хотели получить свыше 4 миллионов рублей. Приговор вынес городской суд Асбеста.

Следователи установили, что в минувшем году один из уральцев незаконно купил необработанные изумруды, которые не были ювелирными изделиями. Потенциальным покупателем стал сотрудник правоохранительных органов, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры. Уральцы были задержаны после того, как показали «покупателю» качество камней и выставили им цену свыше 4 миллионов. В задержании участвовали стражи порядка и сотрудники ФСБ, рассказал глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых. В результате один из злоумышленников получил 4,5 года колонии строгого режима, а второй 2,5 года лишения свободы условно. Напомним, 33-летний житель Екатеринбурга обвиняется в хранении, перевозке в целях сбыта и сбыте заведомо поддельных банковских билетов иностранной валюты. Около 20 стодолларовых фальшивок уралец хранил на садовом участке родителей. За сбыт поддельных долларов екатеринбуржцу грозит до 8 лет тюрьмы

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