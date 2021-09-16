Двое уральцев предстали перед судом за попытку сбыта изумрудов на 4 миллиона рублей

Двое уральцев предстали перед судом за попытку сбыта изумрудов на 4 миллиона рублей
Двое уральцев предстали перед судом за попытку сбыта изумрудов на 4 миллиона рублей
Сегодня, 20:57ОбществоФото: 1MI
Двое мужчин получили сроки за то, что пытались незаконно продать 3,9 килограмма изумрудов. После сделки они хотели получить свыше 4 миллионов рублей. Приговор вынес городской суд Асбеста.

Следователи установили, что в минувшем году один из уральцев незаконно купил необработанные изумруды, которые не были ювелирными изделиями. Потенциальным покупателем стал сотрудник правоохранительных органов, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

Уральцы были задержаны после того, как показали «покупателю» качество камней и выставили им цену свыше 4 миллионов. В задержании участвовали стражи порядка и сотрудники ФСБ, рассказал глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

В результате один из злоумышленников получил 4,5 года колонии строгого режима, а второй 2,5 года лишения свободы условно.

Напомним, 33-летний житель Екатеринбурга обвиняется в хранении, перевозке в целях сбыта и сбыте заведомо поддельных банковских билетов иностранной валюты. Около 20 стодолларовых фальшивок уралец хранил на садовом участке родителей.

Материалы по теме:
судсрокАсбестизумрудкамни
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы