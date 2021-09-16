«Это не самоубийство»: друзья раскрыли тайну гибели охотника под Первоуральском

«Это не самоубийство»: друзья раскрыли тайну гибели охотника под Первоуральском
«Это не самоубийство»: друзья раскрыли тайну гибели охотника под Первоуральском
Сегодня, 22:45ОбществоФото: 1MI
Друзья 41-летнего охотника, тело которого было найдено в лесу под Первоуральском, раскрыли тайну его гибели. По их словам, мужчину застрелили, он потерял сознание и умер от кровопотери.

Это совершенно точно не самоубийство,отметила подруга Анастасия.

Она рассказала, что с помощью ружья, которое было у охотника, нельзя попасть самому себе в плечо. Также пуля отличается по калибру от той, которая находилась в оружии. От полученного ранения мужчина скончался почти сразу, так как снаряд прошел внутрь и застрял в теле. Пуля отправлена на экспертизу.

15 сентября состоялись похороны мужчины. У него остались жена и четверо детей. На данный момент предполагаемого стрелка уже разыскивают, сообщает Е1 со ссылкой на знакомый с ситуацией источник в силовых структурах.

Напомним, мужчину разыскивали более 40 человек, в том числе волонтеры и охотоведы. 11 сентября ночью удалось обнаружить квадроцикл, а утром было найдено тело охотника примерно в полукилометре от транспортного средства. Рядом лежало его ружье.

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