Фотовыставка «Хозяин Арктики — 2021» откроется 22 сентября в Москве

Фотовыставка «Хозяин Арктики — 2021» откроется 22 сентября в Москве
Фотовыставка «Хозяин Арктики — 2021» откроется 22 сентября в Москве
Вчера, 23:28ОбществоФото: pxhere.com
22 сентября в 13:00 в музее парка Горького откроется необычная выставка «Арктика с воздуха», в рамках которой публике будут представлены итоги экспедиции «Хозяин Арктики — 2021». Организатором экспозиции выступает фонд «Чистые моря».

Участники выставки увидят работы, в которых запечатлены наиболее яркие моменты проекта «Хозяин Арктики — 2021», инициированного в рамках изучения русского Севера, сообщают «Новые известия». Отметим, что в этом году экспедиция проходила в два этапа.

Первый этап прошел в формате авиамониторинга. Его старт произошел 11 мая в Якутии. Но погода только через 10 дней позволила ученым отправиться по авиамаршруту. Всего воздушному помощнику Л-410 с группой учёных, фотографов и видеографов совершили 8 маршрутов протяженностью около 1500 километров каждый.

Впервые за прошедшие 20-30 лет была исследована Великая Сибирская полынья — река внутри Северного Ледовитого океана, которая никогда не замерзает. Сюда стремится множество обитателей Арктики. Но это место является крайне труднодоступным.

Второй этап стартовал 10 июня. Из порта в Архангельске ученые и творческая группа отправилась на судне «Михаил Сомов» и дошла до архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.

Участники экспедиции побывали на полярной станции на мысе Святой Нос, островах архипелагов Новая Земля и Земля Франца Иосифа. При помощи вертолёта им удалось отыскать медведей, надеть на них спутниковые ошейники и взять биологические пробы. Также ученые проверили фотоловушки и окольцевали несколько редких птиц.

Экспедиционные работы закончились 1 июля. Они продлились 27 дней. В этот период вошло около 50 часов в воздухе, 22 дня в сердце Северно-Ледовитого океана, пройдено 4800 морских миль, состоялось 42 встречи с белыми медведями — так коротко в цифрах выглядит основной итог экспедиции «Хозяин Арктики — 2021».

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