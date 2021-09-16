«Красу Росгвардии» из Екатеринбурга восстановили на службе после увольнения

Скандал произошел в конце декабря 2020 года в Екатеринбурге, когда девушка выложила в Instagram процесс дезинфекции в кабинете. В ведомстве посчитали, что сотрудница не имела права показывать служебные помещения и ее уволили.

Начиная с декабря 2020 года сотрудница, и победительница общероссийского конкурса «Краса Росгвардии» Анна Храмцова пыталась восстановиться на работе, сообщает «КП-Екатеринбург». Девушка подала кассационную жалобу, которую суд удовлетворил. Сотрудницу Росгвардии восстановили на прежнем месте работы, ведомство также должно выплатить денежную компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Как рассказала сама девушка, после победы в суде, она вряд ли сможет дальше работать в Росгвардии. Напомним, в 2019 году прапорщик Росгвардии стала победительницей ведомственного конкурса красоты, обойдя более 1000 конкуренток. Прапорщик из Екатеринбурга стала «Красой Росгвардии»

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter