«Красу Росгвардии» из Екатеринбурга восстановили на службе после увольнения

«Красу Росгвардии» из Екатеринбурга восстановили на службе после увольнения
«Красу Росгвардии» из Екатеринбурга восстановили на службе после увольнения
Сегодня, 17:35ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Скандал произошел в конце декабря 2020 года в Екатеринбурге, когда девушка выложила в Instagram процесс дезинфекции в кабинете. В ведомстве посчитали, что сотрудница не имела права показывать служебные помещения и ее уволили.

Начиная с декабря 2020 года сотрудница, и победительница общероссийского конкурса «Краса Росгвардии» Анна Храмцова пыталась восстановиться на работе, сообщает «КП-Екатеринбург».

Девушка подала кассационную жалобу, которую суд удовлетворил. Сотрудницу Росгвардии восстановили на прежнем месте работы, ведомство также должно выплатить денежную компенсацию в размере 300 тысяч рублей.

Как рассказала сама девушка, после победы в суде, она вряд ли сможет дальше работать в Росгвардии.

Напомним, в 2019 году прапорщик Росгвардии стала победительницей ведомственного конкурса красоты, обойдя более 1000 конкуренток.

Сюжеты:
Екатеринбург
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