Минеева и Чуйченко откроют исправительный центр

В открытии исправительного центра принимали участие Константин Чуйченко, являющийся главой Минюста, директор ФСИН Александр Калашников, начальник столичного УФСИН Сергей Мороз, председатель ОНК Георгий Волков, общественный омбудсмен Евгений Корчаго и Денис Попов, прокурор города Москвы, пишет gorod55.ru.
Минеева отметила, что открытие данных центров выгодно для всех, а именно: государство экономит деньги на содержание и надзор, и в счет заработной платы идет погашение долга стране. Также это выгодно осужденному, поскольку срок наказания уменьшается, выплаты идут на его содержание и его семьи. А для общества это выгодно тем, что снижается уровень преступности благодаря социализации человека.
Корчаго предложил построить спортивную площадку для осужденных. Чуйченко поддержал идею. Участники мероприятия уверены, что открытие исправительного центра станет образцом реализации реформы уголовно-исполнительного законодательства в области гуманизации по отношению к осужденным.
Сегодня около 184 тысяч человек, отбывающих наказание, среди которых есть и предприниматели, имеют право на то, чтобы им поменяли наказание на принудительные работы. На данный момент у многих появился шанс вернуться к нормальной трудовой жизни. Свыше 3000 человек подали заявление о замене наказания.
В исправительном центре работают 186 человек. От своего заработка они перечисляют государству 20%. Этот центр является социальным общежитием со своей инфраструктурой.
Участники мероприятия договорились активно привлекать бизнес к сотрудничеству с ФСИН. Для предпринимателей выгода очевидна: закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ предусматривает поддержку малого и среднего бизнеса, который обеспечивает занятость осужденных.