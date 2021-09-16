Минеева и Чуйченко откроют исправительный центр

Минеева отметила, что открытие данных центров выгодно для всех, а именно: государство экономит деньги на содержание и надзор, и в счет заработной платы идет погашение долга стране. Также это выгодно осужденному, поскольку срок наказания уменьшается, выплаты идут на его содержание и его семьи. А для общества это выгодно тем, что снижается уровень преступности благодаря социализации человека.