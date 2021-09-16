Модульбанк запустил бесплатный сервис анализа статистики продаж на маркетплейсах

Начал работать сервис МаркетМетрика от Модульбанка, первого банка для бизнеса. Теперь у предпринимателей есть возможность анализировать статистику продаж конкурентов на маркетплейсах, давать оценку ситуации на рынке, составлять прогнозы продаж своих товаров, не покидая личный кабинет банка.

Сервис создан на базе алгоритмов компании AML Technology. Доступ к МаркетМетрике бесплатный, пишет gorod55.ru. Сервис позволяет подключиться к статистике продаж товаров на маркетплейсах: по датам, периодам, категориям товаров, брендам, продавцам и отдельным позициям. Можно оценивать среднерыночные цены, устанавливать, какие категории товаров торгуются более активно, по какой стоимости продукция уходит быстрее, корректируется ли спрос в зависимости от сезона, бренда, продавца и прочих параметров. Эти сведения помогут предпринимателям выстроить более грамотную стратегию деятельности на маркетплейсах и увеличить продажи. Сервис подходит как опытным продавцам, так и начинающим бизнесменам. МаркетМетрика помогает выбрать нишу для старта работы, оптимизировать вложения и снизить риски по запуску своего магазина на маркетплейсе. “МаркетМетрика – наш второй продукт для селлеров после Зеленого Лимита. Дальше мы планируем объединить все преимущества для продавцов в двух опциях Маркетплейс Лайт и Маркетплейс. Сейчас мы тестируем их в закрытом режиме”, — сообщил член правления Модульбанка Павел Семенов. В новую опцию для продавцов войдут сервис МаркетМетрика, а также специальные тарифы, МаркетИнститут (центр обучения торговле на маркетплейсах), кредитные решения для закупок, сервис управления и аналитики по товарным позициям, моментальный вывод торговой выручки. Кроме того, в ближайшем будущем станет доступен сервис МаркетМенеджер. Он представляет собой полное сопровождение серверов, в том числе сертификацию, подготовку фото и карточек продукции, помощь в закупках из Китая и прочие услуги. Воспользоваться МаркетМетрикой можно в личном кабинете Модульбанка. Сейчас сервис работает с данными Wildberries, а в скором времени подключатся и другие площадки.

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