Модульбанк запустил бесплатный сервис анализа статистики продаж на маркетплейсах

Сервис создан на базе алгоритмов компании AML Technology. Доступ к МаркетМетрике бесплатный, пишет gorod55.ru.
Сервис позволяет подключиться к статистике продаж товаров на маркетплейсах: по датам, периодам, категориям товаров, брендам, продавцам и отдельным позициям. Можно оценивать среднерыночные цены, устанавливать, какие категории товаров торгуются более активно, по какой стоимости продукция уходит быстрее, корректируется ли спрос в зависимости от сезона, бренда, продавца и прочих параметров.
Эти сведения помогут предпринимателям выстроить более грамотную стратегию деятельности на маркетплейсах и увеличить продажи.
Сервис подходит как опытным продавцам, так и начинающим бизнесменам. МаркетМетрика помогает выбрать нишу для старта работы, оптимизировать вложения и снизить риски по запуску своего магазина на маркетплейсе.
“МаркетМетрика – наш второй продукт для селлеров после Зеленого Лимита. Дальше мы планируем объединить все преимущества для продавцов в двух опциях Маркетплейс Лайт и Маркетплейс. Сейчас мы тестируем их в закрытом режиме”, — сообщил член правления Модульбанка Павел Семенов.
В новую опцию для продавцов войдут сервис МаркетМетрика, а также специальные тарифы, МаркетИнститут (центр обучения торговле на маркетплейсах), кредитные решения для закупок, сервис управления и аналитики по товарным позициям, моментальный вывод торговой выручки. Кроме того, в ближайшем будущем станет доступен сервис МаркетМенеджер. Он представляет собой полное сопровождение серверов, в том числе сертификацию, подготовку фото и карточек продукции, помощь в закупках из Китая и прочие услуги.
Воспользоваться МаркетМетрикой можно в личном кабинете Модульбанка. Сейчас сервис работает с данными Wildberries, а в скором времени подключатся и другие площадки.