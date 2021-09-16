Реконструированный парк за «Юбилейным» в Тагиле торжественно открыли Пинаев и Смирнов

Он отметил, что все малые архитектурные формы, установленные в парке производства либо Нижнего Тагила, либо предприятий Свердловской области. Владислав Пинаев рассказал, что у Николая Смирнова сегодня день рождения, однако он все равно выбрал время и приехал в Нижний Тагил.