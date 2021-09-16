РЭО рекомендовал участникам “Марафона желаний” отказаться от запуска воздушных шаров

РЭО рекомендовал участникам “Марафона желаний” отказаться от запуска воздушных шаров
РЭО рекомендовал участникам “Марафона желаний” отказаться от запуска воздушных шаров
Сегодня, 11:54ОбществоФото: pxhere.com
Гендиректор компании “Российский экологический оператор” (РЭО) Денис Буцаев обратился к участникам “Марафона желаний” с просьбой обойтись без запуска в воздух шаров. Он сообщил, что если каждый запустит в небо шарик, то в окружающей среде окажется 7,5 тонны неперерабатываемых отходов, что плохо отразится на экологии. 

Буцаев подчеркнул, что так называемые биоразлагаемые шарики изготавливаются из латекса и полимеров, которые не подлежат переработке - по крайней мере, в нашей стране. Поэтому в итоге они оказываются либо на мусорных полигонах, либо в окружающей среде, где будут разлагаться около сотни лет, информирует gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу РЭО.

По словам гендиректора РЭО, на фотографиях запуск шаров в воздух выглядит эффектно, но в результате страдает окружающая среда. И если каждый, кто подписан на страницу марафона в соцсетях - а это 2,5 млн человек, - запустит в небо по одному шарику, то по всей стране образуется 7,5 тыс. кг отходов из не подлежащего переработке пластика и латекса. Вред экологии от пластика уже доказан учеными. Так, в апреле прошлого года биологи Томского государственного университета провели анализ на содержание микропластика в речной рыбе, выловленной в реке Томь. В итоге выяснилось, что в каждой особи обнаружились сотни микрочастиц пластика. Именно поэтому РЭО призывает отказаться от запуска воздушных шариков и найти альтернативный способ отметить важное событие своей жизни, сказал Денис Буцаев.

Напомним, ранее РЭО уже обращался с призывом отказаться от запуска воздушных шариков к выпускникам школ и вузов. Школьники, а также их родители согласились с его доводами. Эту инициативу поддержали и региональные власти - данный вопрос обсуждался на совместном круглом столе комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию и комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Подмосковья.

Отмечается, что запускать воздушные шары в России законом не запрещено, но тем не менее многие регионы хорошо восприняли эту идею. В их числе - органы государственной власти Санкт-Петербурга, Уфы, Ижевска, Иркутска, Сочи, Петрозаводска и Самары.

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