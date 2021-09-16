Родители жалуются на питание детей в школах Екатеринбурга

Родители жалуются на питание детей в школах Екатеринбурга
Родители жалуются на питание детей в школах Екатеринбурга
Сегодня, 21:56ОбществоФото: 1MI
После того, как начался новый учебный год, от родителей стали поступать жалобы на качество питания в школах Екатеринбурга. По их словам, еду часто подают холодной, также блюда не доводят до готовности.

В связи с участившимися жалобами начальник отдела воспитания, профилактики и комплексной безопасности Свердловского министерства образования и молодежной политики Дмитрий Шиловских заявил, что иногда бывает, что дети привыкают есть пищу от одного поставщика, однако потом он сменяется, и возникают недовольства.

Также Шиловских отметил, что с начала учебного года уже был выявлен ряд нарушений. На данный момент вопрос усиленно контролируется министерством.

На жалобы родителей реагируют чиновники. Шиловских подчеркнул, что в столовых еда может показаться пресной, поскольку в нее не добавляются приправы. Также не представляется возможным учесть все вкусовые предпочтения, сообщает Е1.

Отмечается, что во многих образовательных учреждениях качество питания контролируют родительские группы. С начала текущего года ими было осуществлено свыше 950 независимых проверок.

Напомним, 2 апреля в Екатеринбурге родители пожаловались на котлеты с сырым фаршем в столовой школы. В городском департаменте образования же заверили, что технология приготовления блюда не была нарушена. После этого прокуратура решила проверить столовую на нарушения законодательства при организации питания детей.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
жалобыпитаниешколыстоловаяЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы