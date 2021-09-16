Столбняк в регионе и обвиненные в смерти врачи. Итоги дня в Свердловской области

Екатеринбурженка обвинила врачей Свердловской областной больницы № 1 в смерти супруга из-за несвоевременной помощи. Отец двоих детей умер зимой 2021 года. В 2017 году у мужчины была диагностирована аневризма грудной части аорты. Были проведены все необходимые процедуры, однако в 2020 году его состояние ухудшилось. У свердловчанина начали неметь руки, оказалось стент перестал функционировать и пропускать поток крови. Врачи затянули время операции на шунтирование и мужчина скончался. Супруга погибшего обратилась в Минздрав, прокуратуру и СК, однако там не нашли фактов нарушения медиками и отказались возбуждать уголовное дело.
«Красу Росгвардии» Анну Храмцову из Екатеринбурга восстановили на службе после увольнения. В 2020 году она выложила в соцсети снимки дезинфекции в кабинете. В ведомстве посчитали, что девушка не имела права показывать служебные помещения и ее уволили. Суд первой инстанции посчитал, что она виновна, однако Храмцова подала апелляцию и выиграла дело. Также Росгвардия должна выплатить ей денежную компенсацию в сумме 300 тысяч рублей.
Впервые за 17 лет на Урале выявлен случай заболевания столбняком у 5-летнего мальчика. Родители отказались ставить прививку от инфекции по «идеологическим» соображением. Ребенок катался на велосипеде, травмировался и получил ссадины, началось воспаление. В результате мальчика пришлось ввести в искусственную кому в больнице, но удалось спасти. Теперь у него наблюдаются серьезные неврологические нарушения.
Три вагона сошли с рельсов ночью 16 сентября на станции Гороблагодатская под Нижним Тагилом. Два из них опрокинулись и повредили ЛЭП. Машинисты выполняли маневренные работы. Пострадавших нет, расписание составов не поменялось. Причину ЧП устанавливает транспортная прокуратура.