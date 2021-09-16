Столбняк в регионе и обвиненные в смерти врачи. Итоги дня в Свердловской области

Екатеринбурженка обвинила врачей Свердловской областной больницы № 1 в смерти супруга из-за несвоевременной помощи. Отец двоих детей умер зимой 2021 года. В 2017 году у мужчины была диагностирована аневризма грудной части аорты. Были проведены все необходимые процедуры, однако в 2020 году его состояние ухудшилось. У свердловчанина начали неметь руки, оказалось стент перестал функционировать и пропускать поток крови. Врачи затянули время операции на шунтирование и мужчина скончался. Супруга погибшего обратилась в Минздрав, прокуратуру и СК, однако там не нашли фактов нарушения медиками и отказались возбуждать уголовное дело.