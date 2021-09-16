В Партии пенсионеров рассказали о системном и комплексном характере вопросов экологии

По действующим законам протезирование зубов не относится к базовым услугам. В результате их не предоставляют всем слоям населения на бесплатной основе. Но формально у большей части пожилых людей, столкнувшихся с этой проблемой, есть право на бесплатное протезирование. К сожалению, данная льгота затрагивает лишь неработающих пенсионеров, у которых доход ниже прожиточного минимума. Отметим, что вопросы о бесплатном протезировании каждый регион решает сам, опираясь на свой бюджет.