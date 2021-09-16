В Партии пенсионеров рассказали о системном и комплексном характере вопросов экологии

Представители партии считают необходимым начать формировать в Российской Федерации экологическое мировоззрение. Предстоит внедрить нужные технологии и ввести систему экологического правопорядка. Об этом пишет novostivolgograda.ru.
Сторонник Партии пенсионеров доктор юридических наук Гульнара Ручкина посетовала, что на данный момент жители страны остаются в горячих экологических точках. На территории государства скопилось 30 миллиардов тонн непереработанного мусора, из которого четверть токсична. Далее так продолжаться не может. Правительству нужно внедрять инновационную систему мониторинга воздуха.
Экология жизненного пространства напрямую зависит от здоровья и благосостояния человека. Вместе с тем в наши дни более половины россиян не имеют возможности вставить зубы, отметил доктор медицинских наук Эрик Праздников.
Социологический опрос показал, что более 60% жителей РФ, удаляя зубы, не восстанавливают и не протезируют их. Одной из ключевых причин отказа от восстановления зубов специалисты называют маленькие доходы. У россиян банально нет денег на лечение. За все нужно платить.
По действующим законам протезирование зубов не относится к базовым услугам. В результате их не предоставляют всем слоям населения на бесплатной основе. Но формально у большей части пожилых людей, столкнувшихся с этой проблемой, есть право на бесплатное протезирование. К сожалению, данная льгота затрагивает лишь неработающих пенсионеров, у которых доход ниже прожиточного минимума. Отметим, что вопросы о бесплатном протезировании каждый регион решает сам, опираясь на свой бюджет.
Но даже если помощь окажут, врачи используют наиболее дешевые материалы. Здесь имеются в виду металл и пластмасса, произведенные в России. О керамическом покрытии речи вообще не идет, как и о протезировании на имплантах.
По словам Праздникова, самый явный показатель пренебрежительного отношения госслужащих к проблемам стариков заключается в том, что в регионах работники большинства местных департаментов здравоохранения даже не ведут учет нуждаемости пожилых людей в протезировании. Члены Партии пенсионеров требуют внести для всех россиян в программу обязательного медицинского страхования и стоматологическую страховку по протезированию.