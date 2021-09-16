Вместо старой нефтебазы на Руднике в Тагиле открылся новый топливный терминал

Топливный хаб, который стал вторым по уровню оснащенности в России, открылся в Нижнем Тагиле в микрорайоне Рудник 16 сентября. Модернизация территории этим не закончится. От объекта необходимо построить шесть километров дороги с прямым выездом на Серовский тракт, рассказал глава города Владислав Пинаев.

С открытием такого терминала у Нижнего Тагила появился новый социальный партнер, считает глава города. У нас было полное понимание во всех вопросах во время строительства. Мы, со своей стороны, помогали и чувствовали отдачу. Поэтому строительство нефтебазы в этом месте вдвойне значимо. Рудник имени 3 Интернационала у нас сегодня далеко не самая процветающая территория. Шахта закрылась еще в 90-е годы, поэтому я считаю, что это предприятие здесь — районообразующее,отметил Владислав Пинаев. Следующим проектом на Руднике станет строительство 6-километровой дороги с прямым выездом на Серовский тракт, добавил мэр. Терминал был возведен на месте нефтебазы, построенной в 1937 году. Устаревший объект был полностью демонтирован, территория прошла комплексную реконструкцию. Объем перевалки на реконструированном объекте увеличен на 53%, сообщают специалисты «Газпромнефти». Это позволит обеспечивать топливом АЗС и промышленные предприятия Свердловской области и ХМАО. Открытие терминала в Нижнем Тагиле первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский назвал знаковым событием для всего региона. Мы вместе с вами открываем очень важный объект развития инфраструктурной промышленности на территории нашей области. Вы знаете, что Нижний Тагил является «железным сердцем» региона и очень важной частью нашего экологического промышленного каркаса, пояснил замгубернатора. Он отметил, что правительство рассчитывает, что со строительством терминала крупные компании на территории Свердловской области смогут развиваться комплексно. Фото: TagilCity.ru

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