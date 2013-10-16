Благородный кроссовер NISSAN MURANO по лучшей цене в автоцентре КОНКОРД

Уважаемые клиенты,

Теперь вы можете приобрести оригинальный и вдохновляющий кроссовер Nissan Murano c выгодой

Автомобиль, подчеркивающий Ваш стиль жизни, обладающий уникальным запоминающимся дизайном в сочетании с функциональностью, роскошью, качеством и незабываемым удовольствием от вождения.

Теперь он еще ближе к вам.