Благородный кроссовер NISSAN MURANO по лучшей цене в автоцентре КОНКОРД
16 октября 2013, 17:50ОбществоПолина
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Уважаемые клиенты, Теперь вы можете приобрести оригинальный и вдохновляющий кроссовер Nissan Murano c выгодой 160 000 рублей вне зависимости от комплектации.
Уважаемые клиенты,
Теперь вы можете приобрести оригинальный и вдохновляющий кроссовер Nissan Murano c выгодой
Автомобиль, подчеркивающий Ваш стиль жизни, обладающий уникальным запоминающимся дизайном в сочетании с функциональностью, роскошью, качеством и незабываемым удовольствием от вождения.
Теперь он еще ближе к вам.
Подробности у менеджеров отдела продаж по т.: (3435) 44-70-55 и на сайте www.concord-ural.ru
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