«Консул» в детском реабилитационном центре «Улыбка»

Представители стоматологического центра «Консул» и ЦЭМ «Консул СТ» вновь посетили реабилитационный центр «Улыбка». В этот раз поездка была приурочена к началу учебного года, Дню воспитателя и Дню учителя. Ребята приняли активное участие в социально-оздоровительной программе «Ее Величество Зубная Щетка».

Дети послушали обучающее занятие, на котором узнали о том, как правильно чистить зубы, как за ними ухаживать, какие продукты полезные для зубов, а какие вредные.

Дети также рассказали стихотворения о правильном уходе за зубами и получили отличительные значки.

Все дети получили зубные щетки с детской зубной пастой и полный набор канцелярских товаров и развивающих игр.