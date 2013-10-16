«Консул» в детском реабилитационном центре «Улыбка»
16 октября 2013, 15:25Обществоadv1@tagilcity.ru
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Представители стоматологического центра «Консул» и ЦЭМ «Консул СТ» вновь посетили реабилитационный центр «Улыбка».
Представители стоматологического центра «Консул» и ЦЭМ «Консул СТ» вновь посетили реабилитационный центр «Улыбка». В этот раз поездка была приурочена к началу учебного года, Дню воспитателя и Дню учителя. Ребята приняли активное участие в социально-оздоровительной программе «Ее Величество Зубная Щетка».
Дети послушали обучающее занятие, на котором узнали о том, как правильно чистить зубы, как за ними ухаживать, какие продукты полезные для зубов, а какие вредные.
Дети также рассказали стихотворения о правильном уходе за зубами и получили отличительные значки.
Все дети получили зубные щетки с детской зубной пастой и полный набор канцелярских товаров и развивающих игр.
Отзыв воспитателя детской группы:
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