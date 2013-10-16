Лучшим «костюмерам» МОТИВ подарит семейный поход в аквапарк.
Пожалуй, каждый ребенок любит перевоплощаться и придумывать новые яркие образы. Оператор связи МОТИВ дает возможность маленьким дизайнерам и их родителям проявить себя по максимуму и побороться за отличный приз – сертификат на 5000 рублей в аквапарк «Лимпопо».
Конкурс приурочен к запуску новых детских опций Шалтай-болтай и Оптимус, которые подойдут как для младших школьников, так и для гиперобщительных подростков. Родители оценят выгодную стоимость опций, а дети – удобные пакеты услуг.
Для участия в фотоконкурсе «Стань героем» от МОТИВа необходимо придумать оригинальный костюм Шалтай-болтая или Оптимуса, сфотографировать своего ребенка/брата/сестру/соседа в этом образе и загрузить фото до 21 октября в конкурсный альбом в группе «МОТИВ сильнее правил» ВКонтакте. Помните, что на фото обязательно должен присутствовать бренд МОТИВ: вы на фоне логотипа или в офисе компании и т.д. Список вариантов ограничивается только вашей фантазией.
Итоги конкурса «Стань героем» будут подведены 28 октября. Победителем станет участник, набравший больше всего лайков. С более подробными условиями конкурса Вы можете ознакомиться в группе «МОТИВ сильнее правил» ВКонтакте.