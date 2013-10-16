На Уралхимпласте повстречались «капитаны»: ветераны предприятия сделали легендарный подарок

Команда собралась поистине легендарная: директорский корпус, возглавлявший предприятие в разные годы, главные специалисты, партийные и комсомольские вожаки, активисты профсоюза и редакторы многотиражной, а позднее корпоративной газеты.

На встречу прибыли главный инженер завода (1971 – 1993 г.г.) Евгений Степанович Дунюшкин, главный энергетик завода (1977 – конец 80-ых) Борис Алексеевич Ручкин, помощник генерального директора по быту и социальным вопросам (70-е – 90-е) Иван Григорьевич Гусев, секретари парткома предприятия Валерий Максимович Томшин, Константин Константинович Орлов, комсорги Лариса Петровна Потапенко, Алексей Михайлович Кубасов, профсоюзные лидеры предприятия Константин Николаевич Кашин, Александр Александрович Кузнецов и многие другие.

Уралхимпласт всегда славился тем, что во главу угла на заводе ставили не народ, коллектив в целом, а каждого человека. Это важно и сегодня для экономики, которая должна быть социально-ориентированной. Мы любим и будем любить наше предприятие сказал бывший заместитель генерального директора по производству Виктор Павлович Герман.

Парторги всегда знали обо всем, что происходит в цехах и подразделениях. Этот богатейший опыт работы с людьми каждому пригодился в будущем подчеркнул секретарь парткома завода Пластмасс Герман Иванович Белоусов.

Воспоминания этих людей, прошедших вместе с предприятием путь, наполненный интереснейшими событиями, открытиями, достижениями, – это целая эпоха. Это и годы химизации всей страны, и периоды интенсивного строительства крупнотоннажных производств завода, грандиозного развития его социальной сферы. Создание мощного инженерно-научного корпуса, ввод в строй многочисленных производственных объектов, организация природоохранной службы, которая позволила лидеру химической промышленности стать лидером и в экологическом движении, 90-е годы, когда научно-производственный потенциал, квалифицированный коллектив, постоянный поиск новых путей и решений позволили Уралхимпласту удержаться на волнах новых рыночных отношений…

Для «капитанов», приглашенных на встречу, все это – фрагменты личной биографии. Но они бесценны и для тех, кто сегодня ведет счет победам компании. Поэтому вместе с ветеранами за круглым столом собрались сегодняшние руководители: генеральный директор ОАО «Уралхимпласт» Дмитрий Воробьев, начальник управления персонала Наталия Двойнишникова, заместитель генерального директора управляющей компании «ХимПарк Тагил» Владимир Антонов, генеральный директор ОАО «БОС ХимПарка Тагил» Павел Ярков.

Все «капитаны» отметили – то, что они заложили в свое время, в значительной степени передалось и современным уралхимпластовцам, преемственность поколений жива, и потому у компании есть будущее.