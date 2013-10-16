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На Уралхимпласте повстречались «капитаны»: ветераны предприятия сделали легендарный подарок
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На Уралхимпласте повстречались «капитаны»: ветераны предприятия сделали легендарный подарок

16 октября 2013, 16:45Общество
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